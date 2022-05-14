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Survivor eleme adayı kim oldu, kim potada? Survivor kim elendi, konseyde kim gitti? 14 Mayıs Survivor 2022 dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Dokunulmazlığı kazanan takım...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Mayıs Survivor son bölümde yaşananlar

Survivor'da dokunulmazlık oyunu kazananı ve eleme adayı araştırılıyor. Survivor All Star'da dokunulmazlık heyecanı sona erdi. Bu akşam oynanan 5. dokunulmazlık oyunu ile bir eleme adayı daha belirlendi. Kırmızı takımın 4 dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından Mavi takım zor bir hafta geçiriyor. Peki, 14 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...

14.05.2022 - 20:13 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Sayıları azalan takımlar için her dokunulmazlık oyunu ayrı bir dönem arz ediyor. 4 dokunulmazlık oyununun tamamını Kırmızı takımın kazanmasıyla birlikte 5. dokunulmazlık sonucu belirlenecek eleme adayının hangi takımdan olacağı merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte, detaylar...

  • SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor dokunulmazlık oyunu kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

    Kadınlar mücadelesini 8 - 3 Kırmızı takım kazanmasıyla dokunulmazlık oyununda Kırmızı Takım genel skorda 1 - 0 öne geçti. 

    Erkek mücadelesini de 8 - 3 skor ile Kırmızı takımın kazanmasıyla dokunulmazlık oyununu kazanan takım 2- 0 skor ile Kırmızı takım oldu.

    Bu durumda Kırmızı takım gerçekleşen 5 dokunulmazlık oyununun tamamını üst üste kazandı.

  • SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

    Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonucunda 5. eleme adayı Ogeday Girişken oldu.

    Yaşanan konseyler sonucu ilk eleme adayı Evrim Keklik, ikinci eleme adayı Nisa Bölükbaşı ve üçüncü eleme adayı Berkan Karabulut dördüncü eleme adayı ise Seda Ocak olmuştu. 

  • SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'da bu hafta kimin eleneceği henüz belli olmadı. 

    Geçen hafta 3 dokunulmazlık oynanmıştı, bu hafta da 3 dokunulmazlık oyunu oynanacak ve ardından toplamda 6 eleme adayının ardından bir isim yarışmaya veda edecek.

     

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