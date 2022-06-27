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Survivor kim elendi, kim gitti? 27 Haziran SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, konseyde adaya veda eden yarışmacı kim oldu? Survivor elenen isim

Survivor kim elendi, konseyde kim gitti? 27 Haziran SMS sıralaması ile Survivor elenen isim

Survivor elenen isim bu akşam gerçekleştirilen konseyde belli oluyor. Bu akşam yapılacak eleme konseyi Dominik'teki son eleme olacak. Survivor All Star yarışmasında finale üç kaldı. Son beş yarışmacının kaldığı programda bir kişinin daha elenmesiyle final dörtlüsü belli olacak. Eleme konseyi öncesinde ise yarışmanın izleyicileri "Survivor kim elendi?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve Survivor elenen isim hakkında merak edilenler...

27.06.2022 - 16:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • Survivor'da finale bir adım kala elenen isim bu akşam belli oluyor. Survivor'da son beşe kalan yarışmacılar arasından bir kişinin daha elenmesiyle çeyrek finale kalan yarışmacılar belli olacak. Bu akşam oynanacak son dokunulmazlık oyununun ardından sembolü kazanan yarışmacı son eleme adayını söyleyecek ve büyük SMS oylamasına göre bir kişi hayallerine veda edecek. Peki, Survivor'da kim elendi, bu akşam kim gitti? Survivor elenen isim hakkında merak edilenler...

  • SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Bu akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan henüz belli olmadı. Sembolü kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer alacak. 

  • SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor'da ilk aday Nisa olmuştu. Ardından dün akşamki konseyde ikinci eleme adayı Hikmet oldu. Son eleme adayı da bu akşam oynanacak oyun sonrası sembolü kazanan yarışmacı tarafından açıklanacak. Üçüncü eleme adayı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir. 

  • SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim henüz belli olmadı. Survivor'da 27 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan eleme konseyinin ardından elenen yarışmacı Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. Survivor'da elenen isim belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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