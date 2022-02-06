Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim aldı?

SURVİVOR 6 ŞUBAT DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star'ın 6 Şubat akşamı ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyununu için Gönüllüler takımı ile Ünlüler takımı yarışmacıları kıyasıyal mücadele etti.

Survivor 6 Şubat Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

5 ŞUBAT DOKUNULMAZLIK OYUNU SONUÇLARI

2022 Survivor All Star yarışmasında bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı Ünlüler takımını hem kadınlarda hem de erkeklerde 8-3 yendi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİMLER ALDI?

Ünlüler takımının en çok puanına sahip olan ve dokunulmaz olan isimler kadınlarda Sema Aydemir, erkeklerde ise Parviz Abdullayev oldu. Ayrıca adaylıkları devam eden Mert, Birsen ve Barış da bu hafta yazılamayacaklar.