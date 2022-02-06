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Survivor dokunulmazlığı kim aldı, kim elendi? 6 Şubat 2022 Survivor elenen yarışmacı kim oldu ve sürgün adasına hangi isim gitti?

Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim aldı?

Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022'de heyecan durulmuyor. Survivor 2022 eleme adaylarlar ve 6 Şubat Pazar elenen ismin kim olduğu araştırılıyor. Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı yarışmacıları arasından bu akşam sürgün adasına gönderilen ismin kim olacağı merak ediliyor. Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim aldı?

06.02.2022 - 22:18 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Survivor 2022 All Star'da programın takipçileri 6 Şubat Pazar eleme adayının ismini araştırıyor. Survivor All Star 2022'de geçtiğimiz hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybederek adını eleme adaylarının arasında yazdıran Barış, Birsen, Mert ve Berna arasından kimse elenmemişti. Aycan'ın kendi isteiğiyle adaya veda etmesi nedeniyle kimsenin elenmediği Survivor'da yeni haftanın ilk dokunulmazlığı 5 Şubat Cumartesi akşamı oynandı. Survivor takipçileri Survivor 6 Şubat eleme adayını ve sürgün adaya giden ismi araştırıyor. İşte Survivor 6 Şubat sonuçları 

  • SURVİVOR 6 ŞUBAT DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor 2022 All Star'ın 6 Şubat akşamı ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyununu için Gönüllüler takımı ile Ünlüler takımı yarışmacıları kıyasıyal mücadele etti.

    Survivor 6 Şubat Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.  

    5 ŞUBAT DOKUNULMAZLIK OYUNU SONUÇLARI

    2022 Survivor All Star yarışmasında bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı Ünlüler takımını hem kadınlarda hem de erkeklerde 8-3 yendi.

    BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİMLER ALDI?

    Ünlüler takımının en çok puanına sahip olan ve dokunulmaz olan isimler kadınlarda Sema Aydemir, erkeklerde ise Parviz Abdullayev oldu. Ayrıca adaylıkları devam eden Mert, Birsen ve Barış da bu hafta yazılamayacaklar. 

  • SURVİVOR 6 ŞUBAT ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor 6 Şubat eleme adayı olarak sürgün adasına gidecek isim ada konseyinin ardından gerçekleşecek oylama sonucunda netleşecek. 

  • SURVİVOR 2022 ALL STAR SÜRGÜN ADASINA GİDEN İSİMLER 

    Survivor 2022'de 5 Şubat akşamı haftanın ilk eleme adayı Furkan olmuştu. 

    Kapalı oylamada Furkan ve Bora aynı oyu almasıyla açık oylamaya geçildi. Açık oylamada Bora 4 oy alırken Furkan 6 oy alarak bu haftanın ilk eleme adayı ve sürgün adasına giden isim oldu.

    Cumartesi akşamı eleme adayı olarak sürgün adasına giden Furkan'ın yanına gidecek ikinci isim henüz belli olmadı. 

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