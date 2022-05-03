Survivor dokunulmazlık oyunu heyecanı dün akşam itibarıyla sona erdi ve eleme adayları kesinleşti. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan fenomen yarışmada bugün bir eleme gecesi daha yaşanacak ve adaya veda eden son isim belli olacak. Dün akşam açılan SMS halk oylaması sonucu ise bu akşam Acun Ilıcalı tarafından eleme konseyinde açıklanacak. İşte Survivor son bölüm detayları...