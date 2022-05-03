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Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 3 Mayıs SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, yarışmaya kim veda etti? Survivor elenen isim

Survivor kim elendi, kim gitti? 3 Mayıs 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor'da elenen isim

Survivor elenen isim izleyicilerin gündeminde. Survivor 2022 tüm hızıyla devam ederken bu hafta dört dokunulmazlığın üçünü Kırmızı takım kaybederken bir dokunulmazlığı da Mavi takım kaybetti. Yapılan SMS halk oylaması sıralamasına göre ise en düşük oyu alan yarışmacı Survivor'da hayallerine veda edecek. İşte 3 Mayıs Survivor son bölümde yaşananlar ve elenen yarışmacı hakkında...

03.05.2022 - 18:58 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor dokunulmazlık oyunu heyecanı dün akşam itibarıyla sona erdi ve eleme adayları kesinleşti. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan fenomen yarışmada bugün bir eleme gecesi daha yaşanacak ve adaya veda eden son isim belli olacak. Dün akşam açılan SMS halk oylaması sonucu ise bu akşam Acun Ilıcalı tarafından eleme konseyinde açıklanacak. İşte Survivor son bölüm detayları...

  • SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 

    Survivor ödül oyununun kazananı henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

  • SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'da elenen isim bu akşam gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olması bekleniyor. 

    Tv 8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor'da son elenen isim ise salı günü belli oldu. Eleme potasında Evrim, Barış, Gökhan ve Ayşe'nin yer alırken adaya veda eden isim Gökhan oldu.

  • SURVİVOR ELEME ADAYLARI 

    Survivor'da 4. eleme adayı takım oylmasının sonucunda 5 oyla Sude oldu.

    İlk dokunulmazlığı kaybeden mavi takım Evrim'i aday gösterirken, ikinci dokunulmazlığı ise Kırmızı takım kaybetti ve Barış'ı yokluk adasına göndermişti. Survivor 3. eleme adayı ise dün akşam gerçekleştirilen konseyde belli oldu. 1 Mayıs Pazar günü oynanan oyun sonrası eleme konseyinde takım oylamasından 5 oy alarak yokluk adasına giden isim Ayşe Yüksel oldu.

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