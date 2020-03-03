Gizem Birdal kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Gönüllüler takımına yedek kadrodan katılan Gizem Birdal hakkında detaylar...

SURVİVOR GİZEM KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Acun Ilıcalı, ödül oyunu öncesinde yarışmacıları takdim etti. Bu yarışmacılardan biri de Gizem Birdal. Basketbolcu olan Gizem Birdal, Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışacak.