Ünlüler Gönüllüler formatı ile başlayan Survivor Türkiye 2021 sezonu, müthiş rekabete, mücadeleye, çekişmelere sahne oldu. Sezon başından sonuna kadar yarışmacılar, birçok parkurda karşı karşıya geldi ve tüm güçleri ile en iyisini yapmaya çalıştı. Dün gerçekleştirilen final sonrası bir kişi şampiyon oldu. İşte Survivor 2021 şampiyonu...
SURVİVOR 2021 ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Her bölümü farklı heyecanlar yaşatan Survivor 2021, Ocak ayında Dominik Cumhuriyeti'nde başladı ve bu akşam kazanan isim belli oldu. Survivor Türkiye'de toplam 33 yarışmacı boy gösterdi. Sakatlıkları nedeniyle ayrılmak zorunda kalanlar ve elemeler sonrasında finale kalan İsmail Balaban ve Poyraz oldu.
Yarışmacıların altı aylık mücadelesi sonunda final koltuğuna oturan iki başarılı yarışmacı için canlı yayında seyirci oylaması yapıldı. 25 Haziran Cuma Survivor final canlı yayında SMS oylaması sonucu şampiyonu belirledi. Heyecanla beklenen oylama sonucunu Acun Ilıcalı açıkladı. Seyirciler tarafından kullanılan oylar sonucundaSurvivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu.
SURVİVOR 2021 YARIŞMACILARI KİMİN ŞAMPİYON OLMASINI İSTEDİ?
Survivor Türkiye büyük finalinde bu sezonun yarışmacılarına kritik bir soru soruldu. Acun Ilıcalı, canlı yayına gelen Survivor 2021 yarışmacılarına “Kimin şampiyon olması için oy atarsanız, kimi desteklersiniz?” diye sordu. Ünlüler Gönüllüler takımında yer alan otuz yarışmacıdan on yedisi Poyraz derken on üçü İsmail Balaban’ı seçti.
SURVİVOR’DA FİNALE NASIL KALDILAR?
Survivor 2021’de finale İsmail Balaban ile Poyraz kaldı. Ünlüler takımından İsmail Balaban, performans oyunu finalini kazanarak direkt yarı finale kazanmayı hak etmişti. Böylece, İsmail Balaban, Dominik’teki son final oyununu ve sonrasında yapılacak elemeden kurtuldu. İstanbul’da dün akşam canlı yayında son üç arasına direkt kalan İsmail Balaban, Ayşe ve Poyraz ile girdiği oylamada Acun Ilıcalı tarafından ilk finalist olarak açıklandı.
Survivor 2021’in diğer finalisti Poyraz, Dominik’te son oynanan final oyununu kaybetmiş ve Aleyna Kalaycıoğlu ile potaya girmişti. İki yarışmacı için yapılan oylamanın sonucu, dün akşam yarı finalin başlarında açıklandı. Poyraz, Aleyna’da fazla oy alarak son üç arasında ismini yazdırdı. Poyraz, sonrasında Ayşe, İsmail Balaban ile birlikte yapılan oylama sonucunda finale kalmayı başardı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!