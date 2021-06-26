Ünlüler Gönüllüler formatı ile başlayan Survivor Türkiye 2021 sezonu, müthiş rekabete, mücadeleye, çekişmelere sahne oldu. Sezon başından sonuna kadar yarışmacılar, birçok parkurda karşı karşıya geldi ve tüm güçleri ile en iyisini yapmaya çalıştı. Dün gerçekleştirilen final sonrası bir kişi şampiyon oldu. İşte Survivor 2021 şampiyonu...

SURVİVOR 2021 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Her bölümü farklı heyecanlar yaşatan Survivor 2021, Ocak ayında Dominik Cumhuriyeti'nde başladı ve bu akşam kazanan isim belli oldu. Survivor Türkiye'de toplam 33 yarışmacı boy gösterdi. Sakatlıkları nedeniyle ayrılmak zorunda kalanlar ve elemeler sonrasında finale kalan İsmail Balaban ve Poyraz oldu.

Yarışmacıların altı aylık mücadelesi sonunda final koltuğuna oturan iki başarılı yarışmacı için canlı yayında seyirci oylaması yapıldı. 25 Haziran Cuma Survivor final canlı yayında SMS oylaması sonucu şampiyonu belirledi. Heyecanla beklenen oylama sonucunu Acun Ilıcalı açıkladı. Seyirciler tarafından kullanılan oylar sonucundaSurvivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu.

YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

SURVİVOR 2021 ŞAMPİYONU İSMAİL BALABAN KİMDİR?

SURVİVOR 2021 YARIŞMACILARI KİMİN ŞAMPİYON OLMASINI İSTEDİ?

Survivor Türkiye büyük finalinde bu sezonun yarışmacılarına kritik bir soru soruldu. Acun Ilıcalı, canlı yayına gelen Survivor 2021 yarışmacılarına “Kimin şampiyon olması için oy atarsanız, kimi desteklersiniz?” diye sordu. Ünlüler Gönüllüler takımında yer alan otuz yarışmacıdan on yedisi Poyraz derken on üçü İsmail Balaban’ı seçti.

SURVİVOR’DA FİNALE NASIL KALDILAR?

Survivor 2021’de finale İsmail Balaban ile Poyraz kaldı. Ünlüler takımından İsmail Balaban, performans oyunu finalini kazanarak direkt yarı finale kazanmayı hak etmişti. Böylece, İsmail Balaban, Dominik’teki son final oyununu ve sonrasında yapılacak elemeden kurtuldu. İstanbul’da dün akşam canlı yayında son üç arasına direkt kalan İsmail Balaban, Ayşe ve Poyraz ile girdiği oylamada Acun Ilıcalı tarafından ilk finalist olarak açıklandı.

Survivor 2021’in diğer finalisti Poyraz, Dominik’te son oynanan final oyununu kaybetmiş ve Aleyna Kalaycıoğlu ile potaya girmişti. İki yarışmacı için yapılan oylamanın sonucu, dün akşam yarı finalin başlarında açıklandı. Poyraz, Aleyna’da fazla oy alarak son üç arasında ismini yazdırdı. Poyraz, sonrasında Ayşe, İsmail Balaban ile birlikte yapılan oylama sonucunda finale kalmayı başardı.