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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Nisan 2025 Survivor eleme adayı kim oldu, eleme potasına hangi yarışmacı gitti?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Nisan 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da yeni dönem! Heyecan ve mücadelenin hız kesmeden devam ettiği yeni bölümde; Acun Ilıcalı konsey sırasında yeni kurallar getirildiğini açıklarken, erkekler haftasında haftanın 4. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 18:36 Güncelleme: 03.04.2025 - 18:36
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        • 1

          Survivor'da haftanın son dokunulmazlık oyunu gündeme geldi. Tansiyon ve tempo gittikçe yükselirken, takım içinde gerginlikler dikkat çekti. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 3 Nisan 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

        • 4

          SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Sedat,

          İsmail.

        • 5

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da eleme düellosu finalinde Asena Demirbağ ve Tuğba Yeni adada kalma mücadelesi verdi. Survivor'da final düellosunu kaybeden Tuğba Yeni adaya veda ederek elenen son yarışmacı oldu.

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