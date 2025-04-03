Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Nisan 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da yeni dönem! Heyecan ve mücadelenin hız kesmeden devam ettiği yeni bölümde; Acun Ilıcalı konsey sırasında yeni kurallar getirildiğini açıklarken, erkekler haftasında haftanın 4. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
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Survivor'da haftanın son dokunulmazlık oyunu gündeme geldi. Tansiyon ve tempo gittikçe yükselirken, takım içinde gerginlikler dikkat çekti. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 3 Nisan 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
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SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Sedat,
İsmail.
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da eleme düellosu finalinde Asena Demirbağ ve Tuğba Yeni adada kalma mücadelesi verdi. Survivor'da final düellosunu kaybeden Tuğba Yeni adaya veda ederek elenen son yarışmacı oldu.