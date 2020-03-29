Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı? Soruları yarışmanın bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından soruluyor. Heyecanın katlandığı Survivor'da artık ödül oldukçaönemli. Özellikle yemekli ödüller yarışmacıların enerjilerini yerine getirmek ve motivasyonlarını arttırmak için önemli. Survivor son bölümde yaşananlar haberimizde...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşamki ödül oyunu açık arttırmalı yemekti. Her iki takım için de yemekli ödül oyunları için kıyasıya yarışıyor. Ancak Gönüllüler takımı bir süredir yemek yiyemedikleri için bu oyunu kazanmak istiyordu. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından ödülü kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Gönüllüler ise ödülü kaybedince büyük bir hüsrana uğradılar.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşamki dokunulmazlık, önemli bir avantaj sağlıyor. Bu haftanın eleme adayları bu akşamki ve yarınki dokunulmazlık oyunun ardından belli olacak. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan takım da belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.