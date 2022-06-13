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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu ve yeni takımlar nasıl oldu? Survivor'da yaşanan son gelişmeler

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, yeni takımlar nasıl oldu?

Survivor All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Survivor'ı yakından takip edenler 13 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, yeni takımlar nasıl oldu, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Bilindiği gibi Survivor'da yeni haftanın ilk eleme adayı Mavi takımdan Nisa Bölükbaşı oldu. Bu akşam Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu kim kazanacak, eleme adayı kim olacak merak konusu oldu. İşte 13 Haziran Survivor All Star'da yaşanan son gelişmeler...

13.06.2022 - 21:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • Survivor All Star yeni haftaya kaptanlık oyunu damga vururken, yeni kaptanlar kendi takımlarını oluşturdu. İzleyici tarafından yakından takip edilen Survivor'da adaya son veda isim Anıl Berk Baki olurken bu hafta kimin eleneceği merak konusu oldu. Peki Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, yeni takımlar nasıl oldu? İşte  13 Haziran Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayları...

  • SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

  • SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

     

  • SURVİVOR YENİ TAKIMLAR

     

    YENİ TAKIMLAR

    MAVİ TAKIM 

    Ogeday - Kaptan 

    Berkan 

    Atakan

    Nisa

     

    KIRMIZI TAKIM

    Nagihan - Kaptan

    Adem

    Batuhan

    Hikmet

    Ayşe 

  • HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor'da yeni haftanın ilk eleme adayı Mavi takımdan Nisa Bölükbaşı oldu.

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor All Star'da elenen isim 11 Haziran Cuma günü belli oldu. Bu hafta adaya veda eden isim Anıl Berk Baki oldu.

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