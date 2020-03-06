Türkiye’de ilk ekranlara geldiği 2005 senesinin birincisi olan uğur Pektaş, 15 yıllık bir aradan sonra yeniden ada şartlarına göğüs gerecek. Palau adasında ilk yarışmaya çıkan Pektaş, 2020’de Dominik cumhuriyetinde rakiplerini elemeye çalıştı. Pektaş, ünlüler takımında yer alıyordu diskalifiye edildi. Survivor Uğur Pektaş kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Uğur hakkında merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş, Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979, yılında doğdu. 2005 senesinde yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasını birincilikle bitirmesinin ardından oyunculukla ilgilenmeye başladı. Düşler ve Gerçekler ve Kuşdili dizilerinde iyi performanslar gösteren Pektaş, milyonların sevgilisi Arka Sokaklar dizisinde de yer aldı. Kendisi gibi oyunculuk mesleğini icra eden Gamze Özçelik ile 19 Haziran 2008'de hayatını birleştiren Pektaş’ın 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adını koydukları bir çocuğu dünyaya geldi. Yaklaşık 3 buçuk yıl evli kalan Pektaş, 26.12.2011 yılında eşi ile boşandı. Arka sokaklar dizisinden eşi ile beraber ayrılan Pektaş, İlker İnanoğlu diziyi bıraktıktan sonra diziye tekrar dönüş yaptı. İnanoğlu daha sonra dizinin yeni sezonunda geri döndü. İlker İnanoğlu ile Gamze Özçelik de diziye dönüş yaptı. 13 yaşındayken anne ve babası boşanan Pektaş, tai chi, aikido ve yoga sporları ile ilgilendi. Kocaeli Üniversitesi

Otelcilik Bölümü'nde okuyan Pektaş, tur rehberliği de yaptı. Bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak görev yapan Pektaş’ın babasıyla ortak olduğu bir de Otomobil tamiri ve bakım servisi dükkanı var. Pektaş’ın ununla birlikte Hac organizasyonu yapan bir şirketinin de olduğu biliniyor.