Survivor 2020'nin 116. bölümünde adaya veda eden yarışmacı kim oldu? sorusu Survivor 2020 izleyicileri tarafından merak konusu. Kıyasıya mücadelenin ortaya konulduğu Survivor 2020'de son bölümde ödül oyunu için Mavi ve Kırmızı takım mücadele etti. Survivor'dan elenen yarışmacı belli oldu. İşte 23 Haziran Survivor'da yaşananlar ve SMS sırlaması...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 116. yeni bölümde yapılan SMS oylaması sonucunda en az oyu alıp yarışmaya veda eden isim Evrim oldu. Survivor eleme potasında Evrim, Sercan ve Nisa isimleri yer alıyordu.

SURVIVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:

"Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.

Sonrasında yaşadığım talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.

Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım.1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."

SURVIVOR SMS SIRALAMASI

Survivor'da bu hafta ada konseyinde Mavi ve Kırmızı takımın SMS sıralaması henüz açıklanmadı. Survivor 2020 19. hafta SMS sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam yarışmacılar için oldukça önemli olan iletişi oyunu için kıyasıya mücadele vardı. İletişim ödülünü kazanan takım Kırmızı takım oldu. Kırmızı takım 5 adet fotoğraflarını Instagram'a yükleme şansı elde etti.

SURVIVOR 117. YENİ BÖLÜM FRAGMANI