SURVIVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor All Star’da elenen isim bu akşam belli oldu. Bu haftanın eleme adayları Ünlüler takımından Mert Öcal, Ayşıl Özaslan, Sercan Yıldırım ve Gönüllüler takımından Berna Keklikler. Sürgün adasında olan eleme adayları, bu akşam konseye katıldı. SMS oylaması sonuçlarına göre en az oy alan yarışmacı Ayşıl oldu ve hayallerine veda etti.

SURVİVOR AYŞIL ÖZASLAN KİMDİR?

Ayşıl Özaslan kimdir, 1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi'nde Dış Ticaret okuduktan sonra New York’ta Berkeley College üniversitesine giderek Ekonomi eğitimi almıştır. Bir dönem Amerika'da yaşamaya başlamış ve kendisine bir işletme açmıştır. Daha sonra tekrar Türkiye'ye dönerek özel bir firmayla anlaşmış ve 7 yıldır bu firmanın Türkiye müdürlüğünü yapmaktadır.

Çocukluk yaşlarından beri spora ilgi duyan ve sporla ilgilenen Ayşıl Özaslan, 20 senedir çeşitli spor dallarıyla uğraşmıştır. Ayrıca Almanca, Rusça, İngilizce olmak üzere 4 dil bilmektedir.