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        Haberler Televizyon Survivor'da kavga! Survivor Yunus Emre ve Yaman diskalifiye olacak mı? Acun Ilıcalı açıklıyor!

        Survivor'da kavga! Survivor Yunus Emre ve Yaman diskalifiye olacak mı?

        Survivor All Star'da heyecan katlanarak devam ediyor. Ada koşulları ve zorlu parkurlar yarışmacılara zor anlar yaşatıyor. Yarışmada tansiyon her geçen gün artarken yeni bölüme Yunus Emre ve Yaman arasında çıkan kavga damga vuruyor. Bilindiği gibi Survivor'da oyun kurallarının dışına çıkan yarışmacılar, ödül oyunlarından mahrum kalırken, bazı durumlarda ise yarışmadan diskalifiye olmaktadır. İşte Survivor Yunus Emre ve Yaman diskalifiye mi oldu sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 21:11 Güncelleme: 13.03.2024 - 21:11
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        • 1

          Survivor'da tansiyon yükseliyor. Yayınlanan yeni bölümde Yunus Emre ve Yaman arasında büyük bir tartışma yaşıyor. Hakan'ın da müdahil olduğu kavgaya iki takım yarışmacıları müdahale ediyor. Yaşanan bu kavga, "Survivor Yunus Emre ve Yaman diskalifiye olacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. İşte detaylar...

        • 2

          SURVİVOR YUNUS EMRE DİSKALİFİYE Mİ?

          Survivor All Star'ın yeni bölümünde Yunus Emre ve Yaman büyük bir tartışma yaşıyor. Hakan'ın da katıldığı tartışmaya iki takımdan müdahale edildi. Ancak Yunus Emre, kendisine engel olan arkadaşlarına da sert şekilde yanıt verdi. Öte yandan Yaman da, Yunus Emre ile karşı karşıya geldiğinde temasta bulundu.

        • 3

          İki yarışmacının diskalifiye olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapıldı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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