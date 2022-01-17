Survivor Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Birsen Bekgöz ne iş yapıyor?

Survivor 2022 için geri sayım bitti. TV8 ekranlarının en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan Survivor 2022 bu akşam yani 15 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen ilk bölümüyle yayın hayatına başladı. Yarışmanın takipçileri 2022 yılında Survivor Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı kapsamında yarışacak yarışmacıları araştırıyor. Survivor Ünlüler takımında yer alan sporcu ünlülerden biri de Birsen Bekgöz oldu. Birsen Bekgöz'ün hayatı merak konusu. İşte Survivor Birsen yaşı, boyu, memleketi ve hakkında merak edilenler...

SURVİVOR BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

Birsen Bekgöz, 18 Ekim 1980 tarihinde Almanya Berlin'de dünyaya gelmiştir. Daha önce iki defa evlenen Birsen Bekgöz bu dönemlerde Birsen Yavuz ve Birsen Engin isimleriyle anılmıştı. Birsen Bekgöz Türk kısa mesafe koşucusudur. Enka sporcusudur.

Bekgöz hâlen Türkiye 4x100 ve 4x400 bayrak takımlarının sırasıyla 44.71 (Sema Aydemir, Meliz Redif ve Nimet Karakuş ile birlikte) 3:29.42'lik (Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) dereceleri 2 Türkiye rekoru sahibidir.

Daha önce Survivor 2018 Gönüllüler takımında da yer alan Birsen Bekgöz 1,75 boyundadır ve sağlıklı vücudu ile dikkat çekmektedir.