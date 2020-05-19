Survivor ödül oyununda gönüllüler takımından Survivor Berkan, ünlüler takımından Survivor Yunus Emre'yle karşı karşıya geldi. Gönüllüler takımından Survivor Berkan - Ünlüler takımından Survivor Yunus Emre'nin mücadelesi Survivor 2020'de heyecan dolu anlar yaşattı. Survivor Berkan oyunu kazanarak takımına sayı kazandırdı. Survivor Berkan oyun sonrası sevincini yaşarken İspanyolca'da "sessiz" demek olan "tranquilo" kelimesini kullandı.



Survivor 2020 son bölümde inanılmaz heyecanlı bir ödül oyunu oynandı. Oyunu kazanan takımın alacağı müthiş ödüller yarışmacıları daha da hırslandırdı. Oyunda skor 9-8’e gelmiş ve Ünlüler önde idi. Bu sırada Berkan ile Yunus Emre parkura çıktı. Gönüllüler için bu tamam mı devam mı maçı idi. Bu durum ise iki yarışmacının üzerinde de inanılmaz bir baskı oluşturuyordu. Parkuru birlikte geçen iki yarışmacıdan atışlarda daha başarılı olan Berkan’dı. Survivor Berkan, sayıyı alarak takımının umutlarını bayrak yarışına taşıdı. Oyun sonrasında Berkan “Baba tranquilo sakin” diye bağırdı. Acun Ilıcalı, Berkan’dan tranquilo’nun anlamını sordu. Berkan’ın soruya verdiği cevap ise Acun Ilıcalı’yı güldürdü. Tranquilo, İspanyolca bir kelime olup Türkçesi “sakin” demektir.