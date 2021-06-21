Survivor 2021'de Mavi takımın yarışmacıları arasında yer alan Ayşe Yüksel sezonun en başarılı isimleri arasında yer alıyor. SMS bakımından da oldukça iddialı yarışmacılardan biri olan Ayşe Yüksel, kendini hırslı biri olarak tanımlıyor. Son bölümde İsmail Balaban eleme adayı olarak Ayşe'nin ismini verdi. Ayşe Yüksel'in özel hayatı merak ediliyor. İşte Ayşe Yüksel hakkında merak edilenler...

AYŞE YÜKSEL'İN BOYU KAÇ?

Boyu 1.64 cm.

AYŞE YÜKSEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğdu. Survivor Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi 2. Sınıf öğrencisidir. Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Ayşe Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendi.

AYŞE YÜKSEL NE İŞ YAPIYOR?

Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldığını söyleyen Survivor Ayşe Yüksel, ortaokul 7. sınıfta haltere başladığını ve Türkiye'de 3. olduğunu belirtiyor. Ayşe Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçtiğini söylüyor. Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadığını belirtiyor. Ayşe Yüksel voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladığını ve 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ettiğini vurgulamaktadır. Yüksel, lisede basketbol okul takımında 3 yıl oynadığını söylüyor. Eğitimine halen devam ettiğini aktaran Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde 1 yıl futsal oynadığını, yüzme dersi aldığını söylüyor. Yüksel aktif olarak tenis hocalığı görevini yürütmektedir.

SURVİVOR AYŞE YÜKSEL BAŞARILARI

Aktif olarak çocuk yaşlardan itibaren sporun içerisinde yer alan Survivor Ayşe Yüksel halter branşında genç kategorisinde Türkiye 3.'sü olmuştur. Ayrıca voleybol, basketbol, tenis, yüzme, futbol gibi pek çok farklı dalda da yer alarak, sporculuk kariyerini çeşitlendirmiştir. Uzun süredir tenis ile ilgilendiğini belirten Ayşe Yüksel, Instagram hesabından da tenis kortlarında çekilen fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor.