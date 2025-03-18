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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Dilara Aldanoğlu yatalak oldu! Ödül gibi ceza | Son dakika haberleri

        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!

        İzmir'de, kullandığı hafif ticari araçla motosiklete çarpıp 27 yaşındaki Dilara Aldanoğlu'nun yatağa bağımlı hale gelmesine neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücü 29 yaşındaki İsa Eyice'ye ilk derece mahkemesi tarafından verilen 4.5 yıl hapis cezası kararı, genç kızın ailesi tarafından istinafa taşındı. İstinafta yeniden yargılanan Eyice'nin cezası 3 yıla düşürüldü. Aldanoğlu'nun annesi Yasemin Aldanoğlu, "Onu bu hale getiren sürücüye verilen bu ceza bizi derinden üzdü. Biz cezanın artmasını ümit ederken; düşürüldü. Perişanız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 07:39 Güncelleme: 18.03.2025 - 09:19
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        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
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        İzmir'de kaza, 31 Aralık 2021'de, Erzene Mahallesi 10'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ehliyetsiz İsa Eyice (29), kullandığı hafif ticari araç ile Sude Solak'ın (24) kullandığı motosiklet kavşakta çarpıştı.

        ARACIN ÖN CAMINA ÇARPTILAR

        DHA'daki habere göre çarpışmanın etkisiyle kaskı takılı Solak ile arkasında oturan ve kask takmadığı belirlenen Dilara Aldanoğlu (27), motosikletten fırladı. Aracın ön camına çarpan motosikletteki 2 arkadaş yaralandı.

        DİLARA BEYİN TRAVMASI GEÇİRDİ

        Bölgeye sevk edilen ambulansla Solak ve Aldanoğlu, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Solak, tedavisinin ardından taburcu edildi. Beyin travması ve buna bağlı kanama geçiren Dilara Aldanoğlu ise Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı olan Aldanoğlu, önce hastanede tedavi gördü, daha sonra evinde tedaviye devam edildi.

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        AİLESİNE SÜRPRİZ YAPACAKTI

        Hemşirelik eğitimi alan, mezunu olduğu Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Dilara Aldanoğlu'nun yılbaşında ailesine sürpriz yapmak için İzmir'e geldiği belirtildi.

        ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

        Kazadan sonra gözaltına alınan ve 0.23 promil alkollü çıkan araç sürücüsü İsa Eyice, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Sürücü İsa Eyice'nin işlediği bir suç nedeniyle cezaevinde olduğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

        RAPORDA SÜRÜCÜ KUSURLU

        İsa Eyice hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 43'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede savunmasına yer verilen İsa Eyice, karşı tarafın kusurlu olduğunu düşündüğünü söyledi. Yargılama sonucu sanık İsa Eyice, tedbirsiz ve dikkatsizlik neticesinde birden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 3 yıl hapse çarptırıldı.

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        4.5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Ardından Eyice'nin öngördüğü neticeyi istememesine rağmen olayın meydana gelmesine bilinçli taksirle sebebiyet verdiği anlaşıldığından bu cezası yarı oranda artırılarak 4.5 yıla yükseltildi.

        AİLE KARARI İSTİNAFA TAŞIDI

        Dilara Aldanoğlu'nun annesi Yasemin Aldanoğlu ve kız kardeşi Açelya Aldanoğlu (26), avukatları Gökay Başar aracılığıyla sürücünün suçu bilinçli taksirle değil, olası kastla işlediği gerekçesiyle ağır ceza mahkemesinde yargılanması için kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

        "TIBBEN İYİLEŞME OLANAĞI YOK"

        İtiraz üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde 13 Mart'ta davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada söz verilen Dilara Aldanoğlu'nun annesi Yasemin Aldanoğlu, "Kızım Dilara yüzde 98 oranında engelli. Sadece gözleri hareket ediyor. Tıbben iyileşme ihtimalinin bulunmadığı söyleniyor. Sürücünün cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

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        "YILLARDIR BİTKİSEL HAYATTA"

        Duruşmada söz verilen Dilara'nın kız kardeşi Açelya Aldanoğlu ise "Ablam yıllardır bitkisel hayatta. Evimizde yoğun bakım ünitesi oluşturduk. Tıbben iyileşme olanağı bulunmadığı söyleniyor. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

        ÜST SINIRDAN CEZA TALEP EDİLDİ

        Aldanoğlu ailesini avukatı ise "İsa Eyice'nin sürücü belgesi yok. Alkollü şekilde araç kullanmış, mesafe gözetmeksizin hareket etmiştir. Olayda taksir değil olası kast vardır. Olası kasttan yaralanmaya sebebiyet vermekten en üst sınırdan ceza verilmesini istiyoruz" dedi.

        MAHKEME 3 YIL HAPİS CEZASI VERDİ

        Ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Toplanan deliller ışığında Eyice'nin, 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçunu işlediği, suçun işleniş biçimi ve özelliği, suç konusunun önem ve değeri, sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığı ile meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı da dikkate alınarak takdiren ve teşdiden 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

        ACILI ANNE: ŞAŞKINIZ VE PERİŞANIZ

        Mahkeme heyetinin kararının ardından cezanın 4.5 yıldan 3 yıla düşürüldüğünü belirten Dilara Aldanoğlu'nun annesi Yasemin Aldanoğlu, "Üzüntümüz büyük. Şaşkınız. Dilara'm yatağa bağlı. Bir mucize olması için çabalarken, tedavisiyle uğraşırken, tekrar ayağa kaldırmak için mücadele verirken, onu bu hale getiren sürücüye verilen bu ceza bizi derinden üzdü. Biz cezanın artmasını ümit ederken; düşürüldü. Perişanız" dedi.

        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Dilara yatalak hale geldi! Ödül gibi ceza!
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