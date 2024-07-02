Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Teyit "Suriyeli sığınmacılara vergi muafiyeti" iddiasına yalanlama

        "Suriyeli sığınmacılara vergi muafiyeti" iddiasına yalanlama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in, katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği, "Suriyelilere vergi muafiyeti ve devlet yardımı var. KDV ve Emlak Vergisi vermiyorlar." şeklindeki iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur. Ayrıca ilgili birimler tarafından gerekli vergi denetimleri düzenli olarak yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 15:01 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Suriyelilere vergi muafiyeti" iddiasına yalanlama
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, katıldığı bir televizyon programında, "Suriyelilere vergi muafiyeti var. Devlet yardımı var. KDV/Emlak Vergisi vermiyorlar." iddiasını dile getirdi. Genç, ayrıca Suriyeli sığınmacıların Kayseri'de dükkan tabelalarına "Eleman arıyoruz, yabancı almıyoruz" şeklinde milliyetçilik yaptıklarını da öne sürdü.

        CHP'li vekilin iddialarına İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yanıt geldi.

        Merkezin sosyal medyadan yayınladığı paylaşımda iddiaların asılsız olduğu vurgulanarak,

        "Bir televizyon programında ortaya atılan, "Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/Emlak Vergisi vermiyorlar." iddiası doğru değildir.

        REKLAM

        Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur.

        Ayrıca ilgili birimler tarafından gerekli vergi denetimleri düzenli olarak yapılmaktadır.

        Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #iletişim başkanlığı
        #suriyeli sığınmacılar
        #vergi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        474 kişiye Kayseri gözaltısı
        474 kişiye Kayseri gözaltısı
        Emin 12 yaşındaydı... Aynı yönde dehşet: 3 ölü!
        Emin 12 yaşındaydı... Aynı yönde dehşet: 3 ölü!
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Mourinho: 7-8 oyuncu getirmeyeceğiz!
        Mourinho: 7-8 oyuncu getirmeyeceğiz!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Binde 1 görülen sendrom 17 yılda 150 kez kalbini durdurdu
        Binde 1 görülen sendrom 17 yılda 150 kez kalbini durdurdu
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı
        Habertürk Anasayfa