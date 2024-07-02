"Suriyeli sığınmacılara vergi muafiyeti" iddiasına yalanlama

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CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, katıldığı bir televizyon programında, "Suriyelilere vergi muafiyeti var. Devlet yardımı var. KDV/Emlak Vergisi vermiyorlar." iddiasını dile getirdi. Genç, ayrıca Suriyeli sığınmacıların Kayseri'de dükkan tabelalarına "Eleman arıyoruz, yabancı almıyoruz" şeklinde milliyetçilik yaptıklarını da öne sürdü.

CHP'li vekilin iddialarına İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yanıt geldi.

Merkezin sosyal medyadan yayınladığı paylaşımda iddiaların asılsız olduğu vurgulanarak,

"Bir televizyon programında ortaya atılan, "Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/Emlak Vergisi vermiyorlar." iddiası doğru değildir.

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Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur.

Ayrıca ilgili birimler tarafından gerekli vergi denetimleri düzenli olarak yapılmaktadır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.