Suriyeli muhaliflerden terörle mücadeleye bağlılık vurgusu

09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK),Suriye'de terörle mücadeleye bağlı olduklarını, terör örgütlerini bertaraf etmek ve işgal edilen toprakları Suriye halkının egemenliğine iade etmek için Türkiye ile iş birliğini sürdüreceklerini bildirdi.
SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, terörle mücadele konusundaki bağlılıkları aktarıldı.
Açıklamada, terör örgütlerini bertaraf etmek ve işgal edilen toprakları Suriye halkının egemenliğine iade etmek üzere Türkiye ile iş birliğinin devam edeceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Ulusal Koalisyon, Suriye’nin kuzeyinde bir güvenli bölgenin kurulması ve mültecilerle yerlerinden edilmiş kişilerin gönüllü bir şekilde geri dönüşünü sağlayacak koşulların yaratılması için aylar boyunca harcanan büyük çabanın bir parçası olmuştur. Bu çerçevede Koalisyon, bulundukları bölgelerden terör, şiddet ve kaos yayan PYD ve sınır aşan diğer terör örgütlerinin oluşturduğu emrivaki iktidarını sona erdirecek bir çözümün bulunması gayretlerinin başarıya ulaşmasını ummuştur."
Açıklamada, Suriye Milli Ordusunun, Türkiye'nin iş birliğiyle teröre karşı koymaya hazır olduğunun altı çizilerek, "Böylece Suriye halkının Arap, Kürt, Türkmen, Süryani ve Asuri gibi bütün bileşenleriyle milli çıkarları güvence altına alınabilecek, keza herhangi bir terör örgütünün Suriye topraklarını kullanarak Suriyelilerin ve komşu ülkelerin güvenlik ve istikrarını tehdit etmesi engellenebilecektir." ifadeleri kullanıldı.
SMDK'nin, kurtarılacak her bölgede seçilmiş yerel meclisler oluşturmak, gerekli hizmetleri sunmak, halkın güvenliğini sağlamak ve halkın evlerinde kalabilmesini güvence altına almak için bütün çabaları seferber edeceğine dikkat çekilen açıklamada, "Koalisyon ayrıca teröristleri izole edecek şekilde Milli Ordu ile iş birliği yapılması ve kurumların çalışmalarının bütün halka hizmet edecek şekilde faal kılınması hususunda herkese çağrıda bulunmaktadır." değerlendirmesi yer aldı.
Açıklamada, SMDK'nin terör tehlikesini bertaraf edecek siyasi ve askeri çabalara destek verdiği belirtilerek, dost ve kardeş ülkelerle yoğun temasların sürdürüldüğü ve baskıcı Esad rejimiyle de her yoldan mücadelenin devam edeceğinin altı çizildi.
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