Suriye'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Suriye'de saat 05.31'de merkez üssü Humus kenti olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Giriş: 28.07.2025 - 06:08 Güncelleme: 28.07.2025 - 06:14
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 05.31'de merkez üssü Suriye'nin Humus kenti olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesine 192 kilometre uzaklıktaki depremin, 5,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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