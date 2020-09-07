Sürat Kargo saat kaça kadar açık

Sürat Kargo ile kargo işlemleri yapan müşteriler Sürat Kargo saat kaçta açılıyor? ve Sürat Kargo saat kaçta kapanıyor? Sorularını merak ediyorlar. Sürat Kargo çalışma saatleri ile ilgili detayları hazırladık.
Sürat Kargo Çalışma Saatleri Nedir?
Sürat Kargo hafta içi her gün sabah 09:00 ile 18:30 saatleri arasında hizmet verirken hafta sonu sadece Cumartesi günü sabah 08:30 ile öğlen 14:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak hava şartlarından dolayı doğu illerimizde hafta içi sabah 08:30 ile 18:00 saatleri arasında hizmet verirken hafta sonu yani cumartesi günü 08:30 ile 14:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Corona Tedbirleri Çerçevesinde Sürat Kargo Çalışma Saatleri Nedir?
Sürat Kargo Corona tedbirleri kapsamında çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik yapmaksızın hijyen ve mesafe tedbirlerini alarak hizmet vermeye devam etmiştir.
Sürat Kargo Öğle Saati Açık mı?
Sürat kargo öğlen arası 13:00 ile 14:00 saatleri arasında şubeleri kapatılmadan personel nöbetleşe olarak yemek ihtiyaçlarını karşılar.
Sürat Kargo Hafta Sonu Açık mı?
Sürat Kargo hafta sonu Cumartesi günü sabah 08:30 ile öğlen 14:00 saatleri arasında hizmet verirken Pazar günü kapalı olduğu için hizmet vermemektedir.
Sürat Kargo Resmi Tatil Günleri Açık mı?
Sürat Kargo dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde kapalı olduğu için hizmet vermemektedir.
Sürat Kargo İletişim Bilgileri
Sürat Kargo Şirket Unvanı: Sürat Kargo Lojistik Ve Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi
Sorumlu Kişi: Sürat Kargo Lojistik Ve Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi üst Yönetim Kurulu
Sürat Kargo Genel Müdürlük: Mahmutbey Mah. Soğuksu Cad. No:31 Bağcılar, İstanbul
Sürat Kargo Genel Müdürlük Telefonu: 0212 410 30 30
Sürat Kargo Genel Müdürlük Faks Numarası: 0 212 410 30 31
Sürat Kargo Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 0850 202 0 202
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