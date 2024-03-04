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Sürat Kargo, Türkiye’de uzun yıllardır faaliyet gösteren bir kargo ağı şirketidir. Gelişmiş bir hizmet ağına sahip olması, Türkiye’nin neredeyse her il ve ilçesinde şubesinin olmasını sağlamıştır. Bu nedenle bu şirketten hizmet almak isteyen birçok kişi vardır. Sizin de Sürat Kargo’dan hizmet almanız gerektiyse şirketin açılış ve kapanış saatlerini bilmenizde yarar var. Sürat Kargo Doğu ve Batı illerinde farklı çalışma programı uygular. Sürat Kargo hafta içi çalışma saatleri yazının devamında…

Sürat Kargo Çalışma Saatleri

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Sürat Kargo hafta sonu çalışma saatleri ile hafta içi çalışma saatleri birbirinden farklıdır. Aynı şekilde şirket şubelerinin çalışma saatleri de bayram gibi dönemsel koşullara göre değişebilir. Bu noktada şirketin web sitesi üzerinden güncel saatleri takip edebilirsiniz. Ancak genel olarak söylemek gerekirse Sürat Kargo, hafta içinde doğu illerinde sabah 08.30’da açılmaktadır. Batı illerinde ise açılış saati 09.00’dur. Doğu şehirlerinde şubelerin kapanış saati 18.00, batı şehirlerinde ise 18.30’dur.

Sürat Kargo Hafta İçi Çalışma Saatleri

Sürat Kargo Hafta içi çalışma saatleri; 09.00 ve 18.00 arasıdır. Ancak işlerinizin aksamaması adına öğle arası saatlerine ve akşam kapanış saatine ekstra özen vermeniz gerekir. Şirketin hafta içi çalışma saatleri, hafta sonu mesai saatlerine göre daha esnek olsa da kapanış saatinden en son 30 dk önce gelmek faydalı olacaktır.

Sürat Kargo Hafta Sonu Çalışma Saatleri İnternet kullanıcılarının en çok sorduğu soruların başında “Sürat Kargo hafta sonu açık mı?” sorusu gelir. Sürat Kargo, hafta sonları da hizmet veren bir dağıtım firmasıdır. Ancak yalnızca cumartesi günleri açıktır. Cumartesi günleri de hafta içi açıldığı aynı saatlerde açık olan şubeler, hafta içinden farklı olarak 17.00’de kapanır. REKLAM Yüksek tempoya sahip çalışma hayatına sahip olanlar için hafta içi kargo şubesine gitmek zor olabilir. Bu gibi durumlar için cumartesi günlerini kullanmak faydalı olabilir. Sizin de böyle bir düşünceniz varsa kargo gönderme işiniz için cumartesi gününü kullanmayı düşünebilirsiniz. Burada önemli olan, Sürat Kargo’nun pazar günleri kapalı olduğunu unutmamaktır. Sürat Kargo Öğle Arası Ne Zaman? Sürat Kargo öğle arası da önem verilmesi gereken bir diğer konudur. Yoğun işleriniz arasında şubeye gittiğinizde şubenin öğle tatiline girdiğini görmek can sıkıcı ve zaman kaybettirici olabilir. Bu gibi durumları yaşamamak için öncesinden öğle arası saatlerini öğrenebilirsiniz. Bu konuda her şube farklı hizmet verir. Bazı Sürat Kargo şubelerinde öğle araları nöbetleşme sistemiyle farklı personeller tarafından devralınırken bazı şubelerde 12.30 ve 13.30 saatleri arasında öğle tatili verilir. Her iki durumda da müşterilere en iyi hizmeti vermek amaçlanır. Siz de Sürat Kargo öğle arası saatlerine dikkat ederek işlemlerinizi sorunsuz şekilde halledebilirsiniz. REKLAM Sürat Kargo Mesai Saatleri Kaçtan Kaça? Sürat Kargo mesai saatleri aşağıdaki gibidir; Hafta içi: 09.00- 18.00

Cumartesi: 09.00- 17.00

Pazar: Tatil Sürat Kargo Hafta Sonu Dağıtım Yapıyor mu? “Sürat Kargo hafta sonu dağıtım yapıyor mu?” sorusu da internet üzerinde en çok aratılan soruların başında gelir. Dağıtım süreleri de şirketin çalışma saatleriyle paralel ilerler. Yani Sürat Kargo, hafta sonu hizmet vermiş olduğu cumartesi günleri dağıtım yapar. Dağıtım saatleri ise değişkenlik gösterir. 09.00 ve 17.00 saatleri arasında dağıtım yapıldığından bu saatleri takip ederek kargonuzu teslim alabilirsiniz. Ancak Sürat Kargo pazar günleri kapalıdır, yani bu günde dağıtım yapılmaz. REKLAM

Sürat Kargo Şubeye Teslim Saat Kaça Kadar Yapılıyor? Sürat Kargo dağıtım şirketinde şubeye ürün teslimleri de yapılır. Söz konusu kargo dağıtım şirketinin şubeye ürün teslimleri için son saat hafta içi 17’dir. Cumartesi günleri ise bu saat 13.00 olarak belirlenmiştir. Yani şube kapanmadan bir saat öncesinden dağıtımlar da tamamlanmış olur. Sürat Kargo Paket Teslim Edilmezse Ne Olur? Sürat Kargo, yoğun çalışan ve Türkiye’nin dört bir yanında taşımacılık yağan bir şirkettir. Bu nedenle de hemen hemen her merkezde şubesi bulunur. Herhangi bir nedenle kargonuzu teslim alamadıysanız bulunduğunuz bölgedeki merkeze gidebilir ve buradaki şubeden paketinizi teslim alabilirsiniz. Evde olmama ve benzeri durumlarda, kuryeler alıcıyı arar ve ulaşamazsa gün sonunda paketi şubeye geri götürür. Şubede bekleyen kargoyu, geliş tarihinden başlangıçlı olarak 3 gün süreyle almanız gerekir. Şayet paketi bu 3 iş günü içinde almazsanız paketiniz satıcıya veya göndericiye iade edilecektir. REKLAM Sürat Kargo Müşteri Numarası Nedir? Herhangi bir sebeple Sürat Kargo ile iletişime geçmek isterseniz 0850 202 0 202 numaralı Çağrı Merkezi’ni kullanabilirsiniz. Bu numara, hafta içi 09.00 ve 18.00 saatleri arasında hizmet verir. Aynı numarayı cumartesi günleri 09.00- 17.00 saatleri arasında da arayabilirsiniz. Ek olarak taleplerinizi iletmek için cozummerkezi@suratkargo.com.tr e-posta adresini de kullanabilirsiniz. Sağlık ocağı çalışma saatleri ve günleri

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