Sur Tatil Evleri GYO halka arz talep topluyor! Sur Tatil Evleri kaç lot verir, hangi bankalar var?
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz talep toplama işlemleri başladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla halka arz olan Sur Tatil Evleri GYO hisse fiyatı ise 49,18 TL olarak belirlendi. Bu kapsamda gözler "Sur Tatil Evleri kaç lot verir, hangi bankalar var ve katılım endeksine uygun mu?" sorularına çevrildi. İşte, konuya ilişkin bilgiler...
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SPK tarafından başvurusu onaylanan Sur Tatil Evleri Gayrimenkul halka arz satışı 7 Aralık tarihi itibarıyla başladı. Halka açıklık oranı yüzde 13,43 olarak açıklanan Sur Tatil Evleri GYO 45 milyon adet lot dağıtımı yapacak. Peki, Sur Tatil Evleri halka arz ne zaman bitecek, kaç lot verir? Sur Tatil Evleri hangi bankalar var ve katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya dair detaylar...
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SUR TATİL EVLERİ GARİMENKUL HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzı talep toplama tarihleri 7-8 Aralık 2023 olarak belirlendi.
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SUR TATİL EVLERİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Sur Tatil Evleri halka arz hisse fiyatı 49,18 TL'den satılacak. Pay talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak ve talep için ilgili kurumların halka arz talep giriş ekranı kullanılacak.
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SUR TATİL EVLERİ KAÇ LOT VERİR?
Payların %80’i yurt içi bireysel yatırımcılara ve %20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Buna göre olası bireysel katılıma göre dağıtılacak pay miktarı şu şekilde:
2 milyon katılımcı: 18 lot (885 TL)
2,5 milyon katılımcı: 14 lot (688,5 TL)
3 milyon katılımcı: 12 lot (590 TL)
3,2 milyon katılımcı: 11 lot (541 TL)
3,5 milyon katılımcı: 10 lot (492 TL)
4 milyon katılımcı: 9 lot (442 TL)
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SUR TATİL EVLERİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Galata Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Konsersiyum - İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Konsersiyum - Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Konsersiyum - T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
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SUR TATİL EVLERİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Sur Tatil Evleri katılım endeksine uygun olarak halka arz olacak.
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