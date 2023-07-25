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        Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 25 Temmuz 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 25 Temmuz 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

        Süper Loto sonuçlarında geri sayım sürüyor. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları 21.30'da açıklanıyor. İşte 25 Temmuz 2023 Salı Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 19:42
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar...
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        Süper Loto çekilişi hafta iki kez noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilmektedir. Şans oyunuseverlerin gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 25 Temmuz 2023 Süper Loto sonucu sorgulama ekranı...

        25 TEMMUZ 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        Süper Loto sonuçları saat 21.30'da açıklanacak. Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA
        Süper Loto'da en çok çıkan iller
        Süper Loto'da en çok çıkan iller

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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