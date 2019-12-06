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5 Aralık 2019 Süper Loto sonuçları - MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Süper Loto 5 Aralık 2019 çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 633. hafta çekilişi yapılan Süper Loto'nun 21.537.164,01 TL büyük ikramiyesi bu hafta 7. devrini gerçekleştirdi. İşte, 5 Aralık 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları...

06.12.2019 - 08:54 | Güncelleme:
Süper Loto sonuçları

Süper Loto 5 Aralık çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günleri saat 21.15'te yapılıyor. Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 5 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 5 KASIM 2019: 20 - 26 - 27 - 32 - 35 - 53 

6 Bilen Kişi Sayısı7. DevirKişi Başına Düşen İkramiye21.537.164,01 TL
5 Bilen Kişi Sayısı77Kişi Başına Düşen İkramiye11.814,35 TL
4 Bilen Kişi Sayısı4.993Kişi Başına Düşen İkramiye197,85 TL
3 Bilen Kişi Sayısı108.450Kişi Başına Düşen İkramiye15,35 TL

SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 28 KASIM: 3 - 8 - 27 - 38 - 46 - 47

6 Bilen Kişi Sayısı6. DevirKişi Başına Düşen İkramiye17.520.125,28 TL
5 Bilen Kişi Sayısı83Kişi Başına Düşen İkramiye9.978,50 TL
4 Bilen Kişi Sayısı5.252Kişi Başına Düşen İkramiye171,10 TL
3 Bilen Kişi Sayısı105.658Kişi Başına Düşen İkramiye

14,35 TL

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