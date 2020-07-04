Süper Lig puan durumu nasıl? 30. hafta Süper Lig maç sonuçları ne? soruları futbol severlerin gündeminde. Corona virüs tedbirleri kapsamında Süper Lig maçları 26 haftadan sonra iptal edilerek oynanmadı. Süper Lig'de kalan maçlar seyircisiz olarak oynanıyor. İşte 2020 Süper Lig son puan durumu...
PUAN DURUMU SÜPER LİG 30. HAFTA (4 TEMMUZ 2020)
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|30
|18
|9
|3
|57
|27
|30
|63
|2.TRABZONSPOR A.Ş.
|29
|16
|10
|3
|65
|32
|33
|58
|3.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|29
|15
|8
|6
|50
|33
|17
|53
|4.GALATASARAY A.Ş.
|29
|14
|10
|5
|48
|26
|22
|52
|5.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|29
|15
|5
|9
|49
|35
|14
|50
|6.FENERBAHÇE A.Ş.
|30
|14
|7
|9
|53
|40
|13
|49
|7.AYTEMİZ ALANYASPOR
|30
|13
|9
|8
|53
|33
|20
|48
|8.GÖZTEPE A.Ş.
|30
|10
|8
|12
|37
|40
|-3
|38
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|30
|9
|11
|10
|42
|46
|-4
|38
|10.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|30
|9
|10
|11
|35
|48
|-13
|37
|11.KASIMPAŞA A.Ş.
|29
|10
|5
|14
|44
|51
|-7
|35
|12.GENÇLERBİRLİĞİ
|30
|8
|8
|14
|35
|49
|-14
|32
|13.YUKATEL DENİZLİSPOR
|30
|8
|8
|14
|29
|43
|-14
|32
|14.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|30
|7
|8
|15
|43
|46
|-3
|29
|15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|29
|8
|5
|16
|31
|49
|-18
|29
|16.HES KABLO KAYSERİSPOR
|29
|7
|7
|15
|33
|64
|-31
|28
|17.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|29
|5
|12
|12
|24
|40
|-16
|27
|18.MKE ANKARAGÜCÜ
|30
|5
|10
|15
|27
|53
|-26
|25
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 30. HAFTA FİKSTÜRÜ
03.07.2020 21:00 YUKATEL DENİZLİSPOR 0 - 1GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
04.07.2020 18:30 BTC TURK YENİ MALATYASPOR 0 - 0GENÇLERBİRLİĞİ
04.07.2020 18:30 MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 4AYTEMİZ ALANYASPOR
04.07.2020 21:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 0 - 2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
04.07.2020 21:00 FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 1 GÖZTEPE A.Ş.
05.07.2020 18:30 KASIMPAŞA A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
05.07.2020 21:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
05.07.2020 21:00 GALATASARAY A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
06.07.2020 21:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
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