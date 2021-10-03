Spor Toto Süper Lig 8. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de otuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 8. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SÜPER LİG 8. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

FRAPORT TAV ANTALYASPOR 1 - 2 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 3 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK YUKATEL KAYSERİSPOR 1 - 2 TRABZONSPOR A.Ş. GÖZTEPE A.Ş. 0 - 1 GZT GİRESUNSPOR İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1 - 1 AYTEMİZ ALANYASPOR BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 0 - 2 ATAKAŞ HATAYSPOR FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 1 KASIMPAŞA A.Ş. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 4 - 1 ALTAY ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2 - 3 GALATASARAY A.Ş.

SÜPER LİG 8. HAFTA PUAN DURUMU

1.FENERBAHÇE A.Ş. 8 6 1 1 12 6 6 19 2.TRABZONSPOR A.Ş. 8 5 3 0 16 8 8 18 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 8 5 2 1 16 8 8 17 4.ATAKAŞ HATAYSPOR 8 5 1 2 16 6 10 16 5.ALTAY 8 5 0 3 15 13 2 15 6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 8 3 5 0 12 8 4 14 7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 8 4 2 2 14 11 3 14 8.GALATASARAY A.Ş. 8 4 2 2 13 12 1 14 9.AYTEMİZ ALANYASPOR 8 4 2 2 8 11 -3 14 10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 8 3 3 2 14 12 2 12 11.YUKATEL KAYSERİSPOR 8 3 2 3 10 9 1 11 12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 8 3 2 3 10 11 -1 11 13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 8 2 3 3 11 9 2 9 14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 8 2 2 4 8 12 -4 8 15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 8 2 0 6 8 10 -2 6 16.KASIMPAŞA A.Ş. 8 1 3 4 8 12 -4 6 17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 8 2 0 6 7 16 -9 6 18.GÖZTEPE A.Ş. 8 1 2 5 7 12 -5 5 19.GZT GİRESUNSPOR 8 1 2 5 3 9 -6 5 20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 8 0 1 7 6 19 -13 1