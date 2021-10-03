Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol

Süper Lig puan durumu 3 Ekim 2021! Spor Toto Süper Lig 8. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 8. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Bu akşam oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa ve Rizespor - Galatasaray maçı sonrası Süper Lig puan durumu gündemde. İşte, Spor Toto Süper Lig 8. hafta fikstürü ve maç sonuçları

03.10.2021 - 23:31 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig puan durumu 3 Ekim 2021! Spor Toto Süper Lig 8. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig 8. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de otuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 8. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SÜPER LİG 8. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

FRAPORT TAV ANTALYASPOR 1 - 2 ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 3 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
YUKATEL KAYSERİSPOR 1 - 2 TRABZONSPOR A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. 0 - 1 GZT GİRESUNSPOR
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1 - 1 AYTEMİZ ALANYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 0 - 2 ATAKAŞ HATAYSPOR
FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 1 KASIMPAŞA A.Ş.
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 4 - 1 ALTAY
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2 - 3 GALATASARAY A.Ş.

SÜPER LİG 8. HAFTA PUAN DURUMU

1.FENERBAHÇE A.Ş. 8 6 1 1 12 6 6 19
2.TRABZONSPOR A.Ş. 8 5 3 0 16 8 8 18
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 8 5 2 1 16 8 8 17
4.ATAKAŞ HATAYSPOR 8 5 1 2 16 6 10 16
5.ALTAY 8 5 0 3 15 13 2 15
6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 8 3 5 0 12 8 4 14
7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 8 4 2 2 14 11 3 14
8.GALATASARAY A.Ş. 8 4 2 2 13 12 1 14
9.AYTEMİZ ALANYASPOR 8 4 2 2 8 11 -3 14
10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 8 3 3 2 14 12 2 12
11.YUKATEL KAYSERİSPOR 8 3 2 3 10 9 1 11
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 8 3 2 3 10 11 -1 11
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 8 2 3 3 11 9 2 9
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 8 2 2 4 8 12 -4 8
15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 8 2 0 6 8 10 -2 6
16.KASIMPAŞA A.Ş. 8 1 3 4 8 12 -4 6
17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 8 2 0 6 7 16 -9 6
18.GÖZTEPE A.Ş. 8 1 2 5 7 12 -5 5
19.GZT GİRESUNSPOR 8 1 2 5 3 9 -6 5
20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 8 0 1 7 6 19 -13 1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Dehşeti yaşatmıştı... Kan donduran olayda yeni gelişme
Dehşeti yaşatmıştı... Kan donduran olayda yeni gelişme
Yasakladılar... Artık yapamayacaklar
Yasakladılar... Artık yapamayacaklar
Görüntüler Adana'dan... Liseli kızlar birbirine girdi
Görüntüler Adana'dan... Liseli kızlar birbirine girdi
Kas ağrılarının ilacı, geleneksel tıbbın vazgeçilmezi!
Kas ağrılarının ilacı, geleneksel tıbbın vazgeçilmezi!
Süper Lig puan durumu (2 Ekim)
Süper Lig puan durumu (2 Ekim)
Süper Lig güncel puan durumu (28 Eylül)
Süper Lig güncel puan durumu (28 Eylül)
Süper Lig güncel puan durumu (27 Eylül)
Süper Lig güncel puan durumu (27 Eylül)
Süper Lig güncel puan durumu (25 Eylül)
Süper Lig güncel puan durumu (25 Eylül)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.