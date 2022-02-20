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Süper Lig puan durumu 20 Şubat 2022! 26. hafta Süper Lig maç sonuçları ve kalan maç programı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda 26. hafta maçları nefesleri kesiliyor. Lider Trabzonspor'un Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek adeta gövde gösterisi yaptığı haftada bu akşam, ilk 2 hesapları yapan Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. İşte 20 Şubat 2022 itibariyle Süper Lig'de puan durumu, maç sonuçları ve kalan maç programı...

20.02.2022 - 18:31 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig puan durumu 20 Şubat 2022! 26. hafta Süper Lig maç sonuçları ve maç programı

2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. İşte bugünkü maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...

SÜPER LİG 26. HAFTA ALINAN SONUÇLAR

Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Konyaspor 4-4 Kasımpaşa

20.00 Çaykur Rizespor 0-2 Medipol Başakşehir

19 Şubat Cumartesi

13.30 Yeni Malatyaspor 1-2 F.T. Antalyaspor

16.00 Y. Kayserispor 2-1 GZT Giresunspor

19.00 Beşiktaş 1-0 Altay

20 Şubat Pazar

13.30 Gaziantep FK 0-3 Adana Demirspor

16.00 Fatih Karagümrük 1-0 D.G. Sivasspor

16.00 A. Alanyaspor 0-4 Trabzonspor

19.00 Fenerbahçe - A. Hatayspor

21 Şubat Pazartesi

20.00 Göztepe - Galatasaray

SÜPER LİG 26. HAFTA PUAN DURUMU (18 ŞUBAT)

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