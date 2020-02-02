Puan durumu, Süper Lig'in bugün oynanan maçların ardından merak ediliyor. Bu akşam liderlik koltuğunda oturan Sivasspor'un 5 - 1 gibi büyük bir farkla Gaziantep'e yenilmesi büyük ses getirdi. TFF Süper Lig 20. hafta maç fikstürü ve son puan durumu haberimizde.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 20. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.DEMİR GRUP SİVASSPOR 20 12 5 3 39 23 16 41 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 20 11 6 3 39 21 18 39 3.TRABZONSPOR A.Ş. 19 11 5 3 43 20 23 38 4.AYTEMİZ ALANYASPOR 20 11 5 4 40 19 21 38 5.FENERBAHÇE A.Ş. 20 11 4 5 39 23 16 37 6.GALATASARAY A.Ş. 19 9 6 4 28 16 12 33 7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 20 10 3 7 31 27 4 33 8.GÖZTEPE A.Ş. 19 8 5 6 24 21 3 29 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 20 7 6 7 31 32 -1 27 10.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 19 6 6 7 34 28 6 24 11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 20 7 3 10 21 30 -9 24 12.YUKATEL DENİZLİSPOR 19 6 4 9 20 28 -8 22 13.GENÇLERBİRLİĞİ 20 5 6 9 30 37 -7 21 14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 20 4 7 9 16 27 -11 19 15.ANTALYASPOR A.Ş. 20 4 6 10 18 36 -18 18 16.KASIMPAŞA A.Ş. 20 4 4 12 28 43 -15 16 17.MKE ANKARAGÜCÜ 20 2 8 10 17 37 -20 14 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 19 2 5 12 18 48 -30 11

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 20. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

31.01.2020 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ

01.02.2020 14:00 ANTALYASPOR A.Ş. 0 - 0 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

01.02.2020 17:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 2 BEŞİKTAŞ A.Ş.

01.02.2020 20:00 TRABZONSPOR A.Ş. 2 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.

02.02.2020 13:30 MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 1 KASIMPAŞA A.Ş.

02.02.2020 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 5 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR

02.02.2020 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 2 - 1 BTC TURK YENİ MALATYASPOR

02.02.2020 19:00 GALATASARAY A.Ş. - HES KABLO KAYSERİSPOR

03.02.2020 20:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - GÖZTEPE A.Ş.