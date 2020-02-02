02 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Puan durumu, Süper Lig'in bugün oynanan maçların ardından merak ediliyor. Bu akşam liderlik koltuğunda oturan Sivasspor'un 5 - 1 gibi büyük bir farkla Gaziantep'e yenilmesi büyük ses getirdi. TFF Süper Lig 20. hafta maç fikstürü ve son puan durumu haberimizde.
PUAN DURUMU - SÜPER LİG 20. HAFTA
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|20
|12
|5
|3
|39
|23
|16
|41
|2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|20
|11
|6
|3
|39
|21
|18
|39
|3.TRABZONSPOR A.Ş.
|19
|11
|5
|3
|43
|20
|23
|38
|4.AYTEMİZ ALANYASPOR
|20
|11
|5
|4
|40
|19
|21
|38
|5.FENERBAHÇE A.Ş.
|20
|11
|4
|5
|39
|23
|16
|37
|6.GALATASARAY A.Ş.
|19
|9
|6
|4
|28
|16
|12
|33
|7.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|20
|10
|3
|7
|31
|27
|4
|33
|8.GÖZTEPE A.Ş.
|19
|8
|5
|6
|24
|21
|3
|29
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|20
|7
|6
|7
|31
|32
|-1
|27
|10.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|19
|6
|6
|7
|34
|28
|6
|24
|11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|20
|7
|3
|10
|21
|30
|-9
|24
|12.YUKATEL DENİZLİSPOR
|19
|6
|4
|9
|20
|28
|-8
|22
|13.GENÇLERBİRLİĞİ
|20
|5
|6
|9
|30
|37
|-7
|21
|14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|20
|4
|7
|9
|16
|27
|-11
|19
|15.ANTALYASPOR A.Ş.
|20
|4
|6
|10
|18
|36
|-18
|18
|16.KASIMPAŞA A.Ş.
|20
|4
|4
|12
|28
|43
|-15
|16
|17.MKE ANKARAGÜCÜ
|20
|2
|8
|10
|17
|37
|-20
|14
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|19
|2
|5
|12
|18
|48
|-30
|11
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 20. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI
31.01.2020 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ
01.02.2020 14:00 ANTALYASPOR A.Ş. 0 - 0 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
01.02.2020 17:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 2 BEŞİKTAŞ A.Ş.
01.02.2020 20:00 TRABZONSPOR A.Ş. 2 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.
02.02.2020 13:30 MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 1 KASIMPAŞA A.Ş.
02.02.2020 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 5 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR
02.02.2020 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 2 - 1 BTC TURK YENİ MALATYASPOR
02.02.2020 19:00 GALATASARAY A.Ş. - HES KABLO KAYSERİSPOR
03.02.2020 20:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - GÖZTEPE A.Ş.
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