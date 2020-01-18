Puan durumu, Süper Lig'in bugün başlayan ikinci devresinde oynanan maçların ardından merak ediliyor. Bu akşam Fenerbaheçe'nin Gaziantep deplasmanına çıktı. Bu hafta gözlerin çevrili olduğu karşılaşma ise 19 Ocak Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Sivasspor maçı olacak. TFF Süper Lig 18. hafta maç fikstürü ve son puan durumu haberimizde.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 18. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.DEMİR GRUP SİVASSPOR 17 11 4 2 35 16 19 37 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 18 10 6 2 36 18 18 36 3.FENERBAHÇE A.Ş. 18 10 4 4 36 21 15 34 4.AYTEMİZ ALANYASPOR 18 9 5 4 36 17 19 32 5.TRABZONSPOR A.Ş. 17 9 5 3 35 19 16 32 6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 17 9 3 5 27 22 5 30 7.GALATASARAY A.Ş. 17 7 6 4 23 15 8 27 8.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 18 6 6 6 33 26 7 24 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 18 6 6 6 26 30 -4 24 10.GÖZTEPE A.Ş. 17 6 5 6 19 20 -1 23 11.YUKATEL DENİZLİSPOR 17 6 4 7 19 23 -4 22 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 17 6 2 9 17 27 -10 20 13.GENÇLERBİRLİĞİ 17 4 6 7 28 32 -4 18 14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 18 4 6 8 16 24 -8 18 15.KASIMPAŞA A.Ş. 17 4 3 10 26 34 -8 15 16.ANTALYASPOR A.Ş. 17 3 5 9 15 33 -18 14 17.MKE ANKARAGÜCÜ 18 2 6 10 15 35 -20 12 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 18 2 4 12 17 47 -30 10

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 18. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

17.01.2020 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ 0 - 1 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

18.01.2020 14:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 5 - 1 HES KABLO KAYSERİSPOR

18.01.2020 17:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 4 - 1 BTC TURK YENİ MALATYASPOR

18.01.2020 20:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 0 - 2 FENERBAHÇE A.Ş.

19.01.2020 13:30 ANTALYASPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

19.01.2020 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

19.01.2020 16:00 GALATASARAY A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR

19.01.2020 16:00 GALATASARAY A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR

20.01.2020 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ