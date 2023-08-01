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        Haberler Futbol Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte TFF ile 2023-2024 sezonu ilk hafta Süper Lig fikstürü - Futbol Haberleri

        Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte TFF ile ilk hafta Süper Lig fikstürü

        Süper Lig ekipleri, 2023-2024 sezonu öncesi yeni transferle kadrosunu güçlendirirken, yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) geçtiğimiz günlerde Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 2023-2024 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirdi. Yaşanan bu gelişme, "Süper Lig ne zaman başlıyor, ilk hafta hangi maçlar var?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 2023-2024 Süper Lig sezonunun başlayacağı tarih ve ilk hafta maçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 01:42
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        • 1

          Süper Lig ilk hafta maçları, TFF tarafından organize edilen fikstür çekiminin ardından netlik kazandı. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekimin ardından Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih belli oldu. Peki, "Süper Lig ne zaman başlıyor, ilk hafta hangi maçlar var?" İşte 2023-2024 Süper Lig sezonu hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

          Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

        • 3

          SÜPER LİG’DE İLK HAFTA

          Kayserispor - Galatasaray

          Pendikspor - Hatayspor

          Kasımpaşa - MKE Ankaragücü

          Alanyaspor - Başakşehir

        • 4

          Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

          Fatih Karagümrük - Beşiktaş

          Trabzonspor - Antalyaspor

          Fenerbahçe - Gaziantep FK

          Sivasspor - Samsunspor

          Konyaspor - İstanbulspor

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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