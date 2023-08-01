Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte TFF ile ilk hafta Süper Lig fikstürü
Süper Lig ekipleri, 2023-2024 sezonu öncesi yeni transferle kadrosunu güçlendirirken, yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) geçtiğimiz günlerde Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 2023-2024 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirdi. Yaşanan bu gelişme, "Süper Lig ne zaman başlıyor, ilk hafta hangi maçlar var?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 2023-2024 Süper Lig sezonunun başlayacağı tarih ve ilk hafta maçları...
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Süper Lig ilk hafta maçları, TFF tarafından organize edilen fikstür çekiminin ardından netlik kazandı. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekimin ardından Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih belli oldu. Peki, "Süper Lig ne zaman başlıyor, ilk hafta hangi maçlar var?" İşte 2023-2024 Süper Lig sezonu hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.
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SÜPER LİG’DE İLK HAFTA
Kayserispor - Galatasaray
Pendikspor - Hatayspor
Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
Alanyaspor - Başakşehir
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Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
Fatih Karagümrük - Beşiktaş
Trabzonspor - Antalyaspor
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Sivasspor - Samsunspor
Konyaspor - İstanbulspor