Süper Lig ilk hafta maçları, TFF tarafından organize edilen fikstür çekiminin ardından netlik kazandı. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekimin ardından Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih belli oldu. Peki, "Süper Lig ne zaman başlıyor, ilk hafta hangi maçlar var?" İşte 2023-2024 Süper Lig sezonu hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...