Süper Lig sonunda Twitter hesabına kavuştu! Premier Lig, Serie A, Ligue 1, LaLiga gibi dev liglerin onaylı Twitter hesabı bulunmasına rağmen Süper Lig için böyle bir girişim yapılmaması yıllar boyunca eleştirilere konu olmuştu.
Sosyal medyada hesapları bulunan futbolseverler önceki TFF yönetimlerini eleştiriler yöneltirken mevcut TFF yönetimi dün bu konuda ilk girişimi yaptı ve Spor Toto Süper Lig resmi Twitter hesabına kavuştu.
'@superlig' kullanıcı adıyla açılan hesabın ilk paylaşımı da 'el sallama' emojisi oldu ve Süper Lig, futbolseverlere merhaba dedi.
Süper Lig'in Twitter hesabına ilgi de büyük oldu. İlk paylaşımın altına 5 bine yakın yanıt gelirken 5 bine yakın 'retweet' ve 69 bin de beğeni geldi. Hesabın takipçi sayısı da sadece birkaç saat içinde 250 bini aştı.
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