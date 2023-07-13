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        Süper Lig ile 1. Ligde fikstür çekim tarihleri belli oldu

        Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de yeni sezon fikstür çekim tarihleri ilan edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 19:03
        Fikstür çekim tarihleri belli oldu!
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        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Süper Lig fikstür çekiminin 18 Temmuz Salı günü saat 19.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirileceği belirtildi.

        1. Lig fikstürünün de 19 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da aynı yerde çekileceği kaydedildi.

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