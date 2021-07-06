2021-2022 sezonu Süper Lig kura çekimi ne zaman başlayacağına ilişkin araştırmalar başladı. Yurt genelindeki milyonlarca futbolsever, özellikle Süper Lig'in hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig'de sezon 13 Ağustos 2021'de başlayıp 23 Mayıs 2022'de sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig için 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fikstür çekimi için de tarih henüz netleşmedi. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.