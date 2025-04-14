Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Zirve yarışındaki bir diğer takım Fenerbahçe ise Sivasspor deplasmanını 3-1'lik skorla geçti ve puan farkının artmasını engelledi. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte yeni sıralama...
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Trendyol Süper Lig'de 31. hafta geride kalırken, lider Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'te kaldı.
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Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.
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İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...
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19- ADANA DEMİRSPOR: 3 PUAN
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18- HATAYSPOR: 24 PUAN
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17- SİVASSPOR: 37 PUAN
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16- ALANYASPOR: 39 PUAN
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15- BODRUM FK: 40 PUAN
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14- KAYSERİSPOR: 43 PUAN
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13- ÇAYKUR RİZESPOR: 44 PUAN
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12- KONYASPOR: 46 PUAN
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11- GÖZTEPE: 48 PUAN
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10- KASIMPAŞA: 48 PUAN
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9- ANTALYASPOR: 48 PUAN
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8- TRABZONSPOR: 50 PUAN
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- 16
7- GAZİANTEP FK: 50 PUAN
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6- BAŞAKŞEHİR: 55 PUAN
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5- EYÜPSPOR: 56 PUAN
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4- SAMSUNSPOR: 60 PUAN
Dördüncü bitirme ihtimali %28.2
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3- BEŞİKTAŞ: 61 PUAN
Üçüncü bitirme ihtimali %62.8
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2- FENERBAHÇE: 89 PUAN
Şampiyonluk ihtimali %18.1
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1- GALATASARAY: 92 PUAN
Şampiyonluk ihtimali %81.8