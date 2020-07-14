Ahmet Hamdi Girgin agirgin@haberturk.com

Tüm dünyada ciddi sonuçlar yaratan koronavirüs salgını futbol dünyasını da etkiledi. Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Türkiye'de Süper Lig'e 87 gün ara verilirken dönüşte takımlardaki değişim dikkat çekti. Başakşehir, Kasımpaşa ve Beşiktaş lige müthiş döndü. Galatasaray, Göztepe ve Denizlispor yokları oynuyor. Pandemi arasının ardından ligde oluşan puan durumu şöyle:

1 - Başakşehir - 13 puan

2 - Kasımpaşa - 13 puan

3 - Beşiktaş - 12 puan

4 - Antalyaspor - 11 puan

5 - Kayserispor - 10 puan

6 - Gaziantep FK - 10 puan

7 - Fenerbahçe - 10 puan

8 - Trabzonspor - 9 puan

9 - Alanyaspor - 8 puan

10 - Sivasspor - 8 puan

11 - Gençlerbirliği - 8 puan

12 - Yeni Malatya - 7 puan

13 - Rizespor - 7 puan

14 - Konyaspor - 7 puan

15 - Ankaragücü - 6 puan

16 - Denizlispor - 4 puan

17 - Göztepe - 2 puan

18 - Galatasaray - 2 puan

GOL ORTALAMASI ARTTI

Aranın ardından maçların seyircisiz oynanacak olması nedeniyle taraftarlarda oluşan 'tatsız tuzsuz' maçlar izleyeceğiz endişesi gol sayılarında gerçeğe dönüşmedi. Statlarda oluşan atmosfer maalesef yok olurken haftalık ortalama gol sayısında ufak da olsa bir artış bile yaşandı. Pandemi arası öncesinde 26 hafta sonucunda haftalık 25,3 olan gol ortalaması, 26,8'e yükseldi.

CISSE DURDURULAMIYOR

Gol krallığı yarışında ise aradan en az etkilenen isim Alanyasporlu Papiss Cisse oldu. Yıldız oyuncu, 6 haftada 6 gol attı. Yarıştaki rakiplerinden Sörloth, Muric, Stancu ve Burak 2'şer gol atarken Jahovic 3 kez ağları havalandırdı.

Aranın ardından Edin Visca, Artem Kravets, Alpaslan Öztürk ve Alexandru Maxim de attıkları 4'er golle dikkat çeken isimler oldu.