Süper Lig'de heyecan katlanarak devam ediyor. Ligde 13. hafta geride kalırken, haftaya Galatasaray Beşiktaş maçı damga vurdu. Kıran kıran mücadelelerin yaşandığı maçta Galatasaray Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. İşte 14.hafta lig fikstürü ve 13. hafta sonrasında oluşan puan durumu...

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