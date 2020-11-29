Süper Lig'de 10. hafta yarın oynanacak Sivasspor Göztepe ve Kayserispor Karagümrük maçlarıyla sona erecek. İşte 2 maçın eksik olduğu Süper Lig'de puan durumu...

SÜPER LİG 10. HAFTA SONUÇLARI (2 MAÇ EKSİK)

Ankaragücü 0-1 Trabzonspor

Gaziantep FK 2-2 Yeni Malatyaspor

Başakşehir 3-3 Denizlispor

Ç.Rizespor 0-4 Galatasaray

B.B. Erzurumspor 2-2 Antalyaspor

Alanyaspor 1-0 Konyaspor

Kasımpaşa 2-0 Gençlerbirliği

Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş

SÜPER LİG 10. HAFTA PUAN DURUMU