03 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçtiğimiz hafta sonunda sinema gişelerinde büyük düşüş yaşandı.
8'i yeni olmak üzere 28 filmin gösterimde olduğu hafta sonunda toplam izleyici sayısı 867.116 kişi oldu.
Bir önceki haftaya göre düşüş; % 37.1
28 film için elde edilen toplam hasılat 15.726.971 ₺
Bir önceki haftaya göre düşüş; % 38.5
Görünen o ki Süper Cuma İndirimleri, sinema gişelerine büyük darbe vurdu.
'Charlie'nin Melekleri'nde başrolleri Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska ve Elizabeth Banks paylaştı.
Çekimleri İstanbul'da da yapılan 'Charlie'nin Melekleri' izleyiciden ilgi görmedi.
En yeni film olmasına rağmen ilk 5 sıralamasının sonunda yer aldı.
İzleyiciler, yine Türk filmlerine daha çok ilgi gösterirken 'Karlar Ülkesi II'nin gişesi şaşırtıcı ölçüde düştü.
393.251 kişiyle açılan 'Karlar Ülkesi II', gösteriminin ikinci haftasının sonunda 1 milyon barajını geçemedi.
Görünen o ki; 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı', Türkiye'de en çok izlenen animasyon filmi payesini elinde bulundurmaya devam edecek.
'Kral Şakir Korsanlar Diyarı', bugüne kadar 2.078.032 kişi tarafından izlendi.
HAFTA SONUNDA İLK 5
Cem Herkülü: Naim Süleymanoğlu
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 254.651
Toplam İzleyici Sayısı: 739.252
Recep İvedik 6
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 187.693
Toplam İzleyici Sayısı: 3.528.967
Karlar Ülkesi II
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 171.797
Toplam İzleyici Sayısı: 962.995
7. Koğuştaki Mucize
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 113.375
Toplam İzleyici Sayısı: 4.987.815
Charlie'nin Melekleri
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 43.774
'Charlie'nin Melekleri'nin dışında gösterime yeni giren diğer filmler;
Midway (Yabancı)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 20.362
Korkunun Sesi (Yabancı)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 7.980
Bir Şans Daha (Yabancı)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 6.604
Hemen Döneriz (Türk)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 5.126
Küçük Şeyler (Türk)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 2.959
Monos (Yabancı)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı:
Dilsiz (Türk)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 833
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