04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şubat ayında gerçekleşecek Süper Ay Tutulması'nda, dolunay her zamankinden daha yakın ve daha parlak olacak. Süper Ay için çıplak gözle gökyüzüne bakanlar Ay'ın Dünya'ya her zamankinden daha yakın ve daha büyük olduğunu gözlemleyebilecek. Peki Süper Ay tutulması ne zaman? İşte Süper Ay'a dair bilgiler...
2020 SÜPER AY TUTULMASI NE ZAMAN?
Yılın ilk Süper Ay'ı 9 Şubat’ta gözlemlenebilecek. Yılın diğer Süper Ayları ise 9 Mart, 8 Nisan ve 7 Mayıs’ta gözlenebilecek.
Süper Ay, çıplak gözle izlenebilecek ve sıra dışı bir görüntüye sahne olacak.
SÜPER AY NEDİR?
Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktasından dev ve parlak bir küre gibi beliriyor.
Ay, Yerberi'de Dünya ile arasındaki mesafeyi yaklaşık 355 bin kilometreye indirirken, en uzak olduğu Yeröte'de bu mesafe yaklaşık 405 bin kilometreye çıkıyor. Dünya ile Ay arasındaki normal mesafe ise 384 bin 400 kilometre.
SÜPER AY NASIL İZLENİR?
Şehirden uzak, ışığın fazla olmadığı yerlerde herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan "Süper Ay" olayını çıplak gözle canlı olarak izleyebilirsiniz. Ay, her zamankinden daha parlak ve büyük olacağı için bir fotoğraf makinesi, teleskop veya kameraya ihtiyaç duymadan doğrudan çıplak gözle takip edilebilecek.
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