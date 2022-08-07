Sungun Babacan'a veda

"SENİ HİÇ BIRAKMADIM..."



Sungun Babacan'ın kendisi gibi seslendirme sanatçısı olan eşi Damla Özüduru Babacan, sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama yaptı:

Canım ne desem ne söylesem her şey gerçek ama gerçek değilmiş gibi bilmiyorum karmakarışık… 23 yaşımdaydım elini tuttuğumda beni hiç bırakma demiştin seni hiç bırakmadım... 20 yıl aşk olduk, eş olduk, yol arkadaşı olduk... Çok zor çok ağır...