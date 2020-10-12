İstanbul'dan ailesiye günübirlik tatil için tabiat parkına gelen Nilay Tülünkoğlu, ilk kez geldiklerini belirterek, "Çok güzel bir mekan. Keşke daha önce gelseydik. Çocuklarla piknik yaptık ve göl çevresinde yürüdük. Doğa muhteşem, çok sevdik yine geliriz" dedi.