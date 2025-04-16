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        Haberler Spor Voleybol Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor! - Voleybol Haberleri

        Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor!

        Sultanlar Ligi final serisi ilk maçında VakıfBank, yarın Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak. Play-off final serisinde üç galibiyete ulaşacak takım, Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 10:21 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:21
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        Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor!
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        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi ilk maçında VakıfBank, yarın Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.

        VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

        Ligde normal sezonu ikinci sırada bitiren VakıfBank, play-off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit'i eleyerek finale yükseldi.

        Normal sezonu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe Medicana ise play-off 1-4 etabında Galatasaray Daikin'e üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

        Play-off final serisinde üç galibiyete ulaşacak takım, Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

        Final serisinin maç programı şöyle:

        Yarın

        19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)

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        20 Nisan 2025 Pazar:

        20.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

        22 Nisan 2025 Salı:

        19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

        25 Nisan 2025 Cuma (Gerekirse):

        19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)

        27 Nisan 2025 Pazar (Gerekirse):

        16.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

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