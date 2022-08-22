Sultangazi'de terör operasyonu: 4 tutuklama

DHA

MLKP (Marksist-Leninist Komünist Parti) terör örgütüne yönelik Sultangazi'de gerçekleştirilen operasyonda örgütün 4 üyesi yakalandı. Evlerinde yapılan aramalarda 1 el bombası, 2 tabanca ele geçirilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MLKP (Marksist-Leninist Komünist Parti) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması içerisinde faaliyet yürüten M.U. isimli şüphelinin sansasyonel eylem arayışı içinde olduğu ihbarı üzerine Sultangazi'de bir adrese operasyon gerçekleştirildi.

DHA' nın haberine göre; yapılan operasyonda M.U'nun yanı sıra E.Y, N.G, H.D.A, isimli şüpheliler de yakalandı. Adres içerisinde yapılan aramalarda 1 el bombası, 2 tabanca, 2 şarjör, 34 fişek ve çok sayıda djital/bilişim malzemesi ele geçildi. M.U, E.Y, N.G, H.D.A. isimli 4 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.