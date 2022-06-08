İki çocuğa çarpan İETT otobüsünün şoförü kaçtı

AA

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü Atatürk Bulvarı'na doğru manevra yaptığı sırada, Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Ö.K. ve K.Ç. adlı çocuklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki çocuk, otobüs ile caddede park halinde bulunan aracın arasında sıkıştı. Kazanın ardından İETT otobüsü olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yaralanan çocuklar ambulanslarla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kaçan İETT şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.