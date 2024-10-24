Sultangazi'de yangında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Sultangazi'de 4 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Giriş: 24.10.2024 - 22:54 Güncelleme: 24.10.2024 - 22:54
Sultangazi'deki yangın, saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle İsmetpaşa Mahallesi, Ordu Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 2'inci katında çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
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