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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sultangazi'de 4 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. | Son dakika haberleri

        Sultangazi'de yangında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

        Sultangazi'de 4 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 22:54 Güncelleme: 24.10.2024 - 22:54
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        Sultangazi'de korkutan yangın!
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        Sultangazi'deki yangın, saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle İsmetpaşa Mahallesi, Ordu Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 2'inci katında çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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