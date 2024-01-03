Sultanbeyli’de yatılı Kuran kursunda yangın

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Sultanbeyli’de Kuran kursunun bahçesindeki barakada çıkan yangın söndürüldü.

Battalgazi Mahallesi Akıncılar Caddesi'ndeki Halidiye İlim Yayma Kuran Kursu'nun bahçesindeki barakada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede kurs binasının çatısına da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kursta yatılı kalan 25 kişi yangın nedeniyle kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle kurs binasında hasar oluştu.