7 bin ahşap parçayla yaptı

AA

Altınordu ilçesinde ayna satışı üzerine faaliyet gösteren iş yeri işleten Alper, bir süre önce İstanbul'daki tarihi Sultanahmet Camisi'ni ziyaret etti.

Caminin mimarisinden etkilenen Alper, iş yerine yakın bir yerde kurduğu atölyede 12 personeliyle ahşap malzemeler kullanarak Sultanahmet'in maketini yaptı.

Maketi iş yerinde sergileyen Alper, AA muhabirine, yaklaşık üç ayda caminin maketini yapmayı başardıklarını söyledi.

Maket için 7 bin parça ahşap kullandıklarını belirten Alper, Sultanahmet Camisi'nin ışıklandırmasını ve renk tonlarını birebir makette uyguladıklarını anlattı.

Alper, maketin çok beğenildiğini ifade ederek, bundan sonra başka camiler için de benzer çalışmalar yapmak istediklerini aktardı.