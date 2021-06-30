Sultan filminin konusu şöyle; Sultan Ali Khan (Salman Khan) Haryana adında küçük bir kasabada yaşayan bir güreşçidir. Kazandığı bölgesel şampiyonluklar ona yetmemekte, günün birinde olimpiyat şampiyonu olabilmenin hayallerini kurmaktadır. Aynı kasabada yaşayan Aarfa'nın (Anushka Sharma) da kendine göre hedefleri vardır. Sultan karşılaştığı zorluklara ve içine düştüğü zor duruma rağmen, geçmişte yaptığı hataların üstesinden gelerek hem arenada, hem de özel hayatında gerçek bir dövüşçü gibi mücadele etmeyi öğrenecektir.



SULTAN HİNT FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen

Ali Abbas Zafar

Oyuncular

Salman Khan

Anushka Sharma

Marko Zaror

Ron Smoorenburg

Marrese Crump

Senaryo

Ali Abbas Zafar