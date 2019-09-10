10 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süleyman Turan kimdir, kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sevilen usta sanatçı 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Turan'ın başta yakın çevresi olmak üzere sanat camiası da yasa boğuldu.
SÜLEYMAN TURAN KİMDİR?
Süleyman Turan (d. 19 Kasım 1936; İstanbul- ö. 10 Eylül 2019; Kadıköy, İstanbul),Türk sinema ve tiyatro sanatçısı.
Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Süleyman Turan, bir dönem dergi ressamı olarak çalıştı. Filmlerin dışında uzun zaman karikatür ve resim yaptı. Çizimleri uzun zaman “Akbaba” dergisinde yayımlandı. Akşam gazetesinde çizgi roman çizmeye başladı. Afişler, kitap kapakları hazırladı. Senaryolarını da kendisinin yazdığı çizgi roman ressamlığına Sabah gazetesinde devam etti. 1963 yılında bir derginin açtığı yarışmayı kazanarak sinemada yer aldı. Genellikle 'esas oğlan'ın sadık dostu rollerinde, sevecen tiplemesiyle başarılı olup beğeni kazanmıştır. Süleyman Turan, üç film senaryosu yazmış, çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol almıştır.
SÜLEYMAN TURAN'IN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Süleyman Turan'ın ölümünden yaklaşık 10 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Turan'ın çok sevdiği Que Sera Sera(Ne olacak) şarkısını seslendirdiği görülüyor.
SÜLEYMAN TURAN'IN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?
Süleyman Turan'ın bu sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Turan'ın vefat haberini alan komşuları, olayın şokunu yaşarken, Turan'ın komşusu "Dün görüştük. Selamlaştık. İyiydi. Çok üzgünüz" dedi.
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